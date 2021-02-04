Орловских пятиклассников приняли в кадеты-спасатели МЧС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Военно-историческом музее Орла прошла присяга школьников. 27 учеников пятого класса школы № 2 пополнили ряды молодежной организации «Кадеты Орловщины».

Сейчас в региональной организации насчитывается более 600 членов из Орла, Орловского, Урицкого, Дмитровского и Ливенского районов. Ребят учат навыкам действий в чрезвычайных ситуациях, вместе с наставниками они изучают приемы оказания само- и взаимопомощи, правила безопасности и дисциплины.

27 школьников пополнили ряды молодежной организации «Кадеты Орловщины». Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- Классы подготовки кадет-спасателей по аварийно-спасательному делу действуют на Орловщине уже 19 лет. Все начиналось со 2-й школы города Орла, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.