Коронавирус в Орловской области: на аппаратах ИВЛ находится 46 человек

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В Орловской области 46 пациентов, болеющих коронавирусом, находятся на аппартах искусственной вентиляции легких. Несмотря на то, что каждый день фиксируется более 150 новых случаев заражений, заболеваемость пошла на спад.

О ситуации рассказал губернатор Андрей Клычков, он провел прямой эфир с жителями в социальных сетях 3 февраля. Вчера впервые за долгое время число выписанных за сутки пациентов превысило число новых случаев заражения (173 против 158). За три прошедших дня заболело 320 орловцев, а выписано по выздоровлению 340.

Освободилось и достаточное количество специализированных коек в больницах. Всего их развернуто 1 866, свободно 639 мест для пациентов с COVID-19.