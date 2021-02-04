В Орле шествие Бессмертного батальона пройдет в онлайн-формате Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

День памяти воинов-интернационалистов пройдет в том году в онлайн-формате. Из-за пандемии коронавируса ежегодное шествие Бессмертного батальона в Орле организуют в виде трансляция фотографий погибших воинов.

Трансляцию запустят с 10 по 15 февраля на Портале Орловской области в специальном разделе. Однако День вывода войск из Афганистана (15 февраля) не пройдет без возложения цветов и посещения матерей и вдов погибших воинов-интернационалистов.

В Орле 15 февраля в 12.00 состоится возложение цветов к памятнику участникам локальных войн и военных конфликтов.

- В военных локальных конфликтах погибли 186 уроженцев Орловской области, из них на территории республики Афганистан - 75 военнослужащих, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.