В Орле рецидивист украл у семьи детскую коляску

Полицейским удалось вычислить вора Фото: Архив "КП"

В Орле рецидивист украл у семьи коляску. Ее жильцы многоэтажки оставили в подъезде, чем и воспользовался вор.

Все произошло в 909 квартале. В полицию обратился житель одного из многоквартирных домов по Кромской улице. Он рассказал, что коляска пробыла в подъезде непродолжительное время, однако его, по всей видимости, хватило для совершения кражи. Оперативники взялись за розыск возможного подозреваемого, вскоре им удалось его вычислить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

- В поле зрения попал мужчина, который выкатил коляску из здания и скрылся вместе с ней. Установив его маршрут, оперативники вскоре выяснили его личность. Подозреваемым оказался ранее судимый гражданин 29 лет. У него полицейские обнаружили и изъяли похищенное, - рассказали корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело, возбужденное по статье "Кража", уже передано в суд. Дожидаться решения судьи "угонщик" будет под подпиской о невыезде.