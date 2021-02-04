Коронавирус в Орловской области: 14 школьных классов и 4 детсадовских группы закрыты на карантин

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области в 14 школах частично закрыты на карантин по коронавирусу 15 классов. Обь этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время онлайн-эфира в соцсетях 3 февраля.

Не ходят дети в школу и из-за других заболеваний, простудных. Из-за ОРВИ в 3 школах частично закрыты еще 7 классов (из 358 школ).

Что касается детских садов, то ни один садик из 169 полностью не закрыт на карантин в настоящее время. В дошкольных учреждениях региона малышей не принимают 4 группы, закрытые на карантин. У 71 ребенка подтвердилась коронавирусная инфекция в четырех садах.