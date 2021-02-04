В Орловскую область доставили очередную партию вакцины от коронавируса

В Орловскую область поступила еще одна партия вакцины от коронавируса "Спутник V". В общей сложности регион получил 26 819 доз препарата.

Об очередной поставке сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях накануне, 3 февраля. По последним данным прививки от COVID-19 сделали 5 600 орловцев, только за последние пару дней больше полутысячи человек записались на вакцинацию онлайн (сделать это можно через электронную регистратуру).

- Глава региона напомнил, что вакцинация от коронавируса является добровольной. В большинстве случаев побочных эффектов не наблюдается, в первый день возможно повышение температуры, - цитирует пресс-служба облправительства губернатора.