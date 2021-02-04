Андрей Клычков о госприюте для собак в Орле: «Он не решит проблему полностью»

В 2021 году в Орле может появиться государственный приют для собак Фото: Архив "КП"

В Орле продолжают греметь нешуточные страсти из-за разгула бездомных собак на улицах города. Проблема будоражит город не первый год, жители заваливают ветеринарные службы обращениями по отлову, но бродячих хвостатых меньше не становится.

В 2020 году было принято решение построить для бездомных животных государственный приют на территории бывших складских помещений Спецавтобазы. Дело долго буксовало и наконец-то в 2021 году в бюджет заложили 4 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации.

Ранее «Комсомолка» публиковала большой репортаж о ситуации с бездомными животными в Орле. Свое мнение выразили ветеринарные врачи, кинологи, зоозащитники, простые горожане.

После очередных случаев в январе нападений собак на людей, не остался в стороне и губернатор Андрей Клычков. Он рассказал о предстоящем строительстве госприюта и поделился своим мнение по «хвостатому вопросу».

- В этом году в Орле построят государственный приют для бездомных животных, но он не решит полностью проблему бродячих собак, так как по данным статистики в среднем по городу Орлу хозяева ежедневно выкидывают на улицу около 10-15 собак. Чтобы ситуация была стабильной, около 1 тысячи собак ежегодно нужно отлавливать и помещать в приют, - пояснил глава региона.

Главное, с точки зрения губернатора, найти баланс между любовью к животным, ответственностью тех, кто выкидывает их на улицу и государственными функциями по содержанию животных. Приют же построят для того, чтобы хотя бы частично решить сложившуюся в городе ситуацию.