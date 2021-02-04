При ДТП в Ливнах пострадал маленький ребенок

Пострадала маленькая пассажир легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области маленький участник, а точнее участница, дорожного движения пострадал при ДТП. В Ливнах столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла вечером в среду, 3 февраля. Было около шести, когда водитель за рулем иномарки "Тойота" двигалась по улице Дружбы Народов районного центра со стороны Воронежской улицы. Она стала поворачивать налево и не уступила дорогу "ВАЗу", который следовал навстречу. Автомобили столкнулись.

- В результате ДТП, пассажир автомобиля "ВАЗ", девочка 2017 года рождения, получила телесные повреждения, после осмотра в центральной районной больнице отпущена, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.