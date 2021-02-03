Незрячему школьнику из Орла подарили особый компьютер

Герой благотворительной акции "Свет рождественской звезды" получил подарок. Фото: orel-adm.ru

В Орле герою благотворительной акции "Свет рождественской звезды" передали подарок. Орловцы собрали для незрячего Данилы Бабкина деньги на покупку ноутбука со специальной светозвуковой программой.

Новый компьютер поможет школьнику повысить эффективность учебного процесса и социализации. У Данилы серьезный диагноз - ретинопатия 5 степени. Во время благотворительной акции орловцы собрали материальную помощь и для других незрячих ребят.

- Двум семьям, где воспитываются незрячие ребята, итоговый сбор этого года позволил выделить по 16 тысяч рублей. Но у них по-прежнему есть шанс в будущем стать главными героями благотворительной акции, - прокомментировали в пресс-службе администрации Орла.