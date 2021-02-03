В Орле госпитализирован мужчина с ножевым ранением

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

На орловца набросился с ножом его знакомый. Пострадавший госпитализирован, нападавшего полицейским удалось задержать.

Истекающего кровью 41-летнего горожанина с проникающим ножевым привезли в больницу. Врачи сообщили о криминальном характере раны в правоохранительные органы. Оперативники восстановили картину событий. Как оказалось, пострадавший выпивал в компании, как это нередко бывает на какой-то стадии опьянения возник конфликт с сотоварищем по бутылке. 54-летний оппонент схватился за нож.

- В настоящее время он допрошен в качестве подозреваемого. По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Следователи устанавливают все детали случившегося.