В Орловской области собрали 30 миллиардов налогов в 2020 году

Фото: Вяччеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за 2020 год собрали больше 30 миллиардов рублей налогов. Это больше, чем годом ранее на 11% или на 3 миллиарда рублей.

Больше 8,5 миллиардов поступлений перечислено в федеральный бюджет (больше на 2 миллиарда, чем в 2019). А в казну региона перечислено около 21,6 миллиарда рублей, что также выше показателей 2019 года: на 4,5% или 930 миллионов рублей.

- Кроме того, налоговой службой за 2020 год на территории области собрано более 20,6 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 4,3% или на 0,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года, - рассказали "КП" в пресс-службе УФНС России по Орловской области.