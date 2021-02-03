Возле школы №27 в Орле поставят светофор с кнопкой

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Железнодорожном районе Орла появится новый светофор. Обезопасят для пешеходов участок проезжей части в районе школы №27.

Светофор, а точнее два, уже монтируют на перекрестке Речного переулка с улицами Фомина и 4-1 Курской. Они оборудованы кнопкой для пешеходов: зеленый сигнал загорится по требованию.

- Это позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть в сторону школы №27, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Установка, по планам, завершится до конца недели.