Возле школы №27 в Орле поставят светофор с кнопкой

Фото: пресс-служба администрации Орла
В Железнодорожном районе Орла появится новый светофор. Обезопасят для пешеходов участок проезжей части в районе школы №27.
Светофор, а точнее два, уже монтируют на перекрестке Речного переулка с улицами Фомина и 4-1 Курской. Они оборудованы кнопкой для пешеходов: зеленый сигнал загорится по требованию.
- Это позволит пешеходам безопасно пересекать проезжую часть в сторону школы №27, - сообщает пресс-служба администрации Орла.
Установка, по планам, завершится до конца недели.