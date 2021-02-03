Полицейские нашли у орловца в сарае килограмм марихуаны

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Житель Орловской области хранил в своем сарае килограмм марихуаны. Наркотическое растение обнаружили полицейские, возбуждено уголовное дело.

В Мценский районный отдел полиции поступил сигнал о возможной причастности местного мужчины к наркопреступлению. При проверке информация подтвердилась. Во владениях 36-летнего амчанина, в надворной постройке, оперативники нашли банку и контейнер с марихуаной. Экспертиза подтвердила - в емкостях не безобидное содержимое, а наркотическое вещество. Масса его превысила килограмм.

Отпираться амчанин не стал. Он рассказал, что нашел дикорастущие кусты конопли,сорвал их и изготовил наркотик для личного употребления.

- В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы. Сейчас он под стражей.