В Железнодорожном районе Орла произошел обрыв троллейбусных проводов из-за снега

Железнодорожном районе Орла произошел обрыв троллейбусных проводов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сегодня днем, 3 февраля, в Орле остановилось движение троллейбусов. Причина – обрыв проводов контактной сети в Железнодорожном районе города.

ЧП произошло на Московской улице между Текмашем и Экраном в районе двух часов дня. На месте уже работает одна аварийная бригада Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла. Электротранспорт пока не ходит.

- Обрыв произошел из-за погодных условий и общей изношенности сети. В настоящее время на место выехала вторая аварийная бригада, - сообщили «КП-Орел» в пресс-службе ТТП.

По информации ТТП, движение троллейбусов возобновится через два-три часа.