Орловские медики, выявляющие онкологию на ранних стадиях, получат спецвыплаты

Врачей, выявляющих онкологию, поддержат финансово Фото: Архив "КП"

В Орловской области врачам, оперативно выявляющим во время диспансеризации и просмотров онкологию, будут начислять спецвыплаты. На них региону выделили 5,1 млн рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

При подтверждении поставленного диагноза, за каждый случай медицинской организации получит дополнительное финансирование, которое затем выплатят сотрудникам.

- Кроме того, регион получит 13,3 млн рублей на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.