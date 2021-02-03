КСП Орла обнаружила нарушения на миллионы рублей при ремонте моста "Дружба"

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В Орле контрольно-счетная палата провела проверку расходования средств бюджета при ремонте моста "Дружба". Вскрылись нарушения на миллионы рублей.

Согласно отчету, опубликованным КСП на официальном сайте.

- Все работы по капитальному ремонту моста "Дружба" выполнены в полном объеме, мост принят в эксплуатацию. Диагностика сооружения после ремонта проведена подрядчиком за счет средств УКС, получен технический паспорт, согласно которому общая оценка состояния мостового сооружения оценивается как хорошее (4 балла). Проведение диагностики непосредственно заказчиком с применением конкурентных процедур определения исполнителя способствовало бы независимой и объективной оценке выполненных работы, - гласит отчет КСП.

Без причина полномочия заказчика были переданы от УКХ (управления коммунальным хозяйством) к УКСу (управление капитальным строительством). Из-за этого пришлось перерасчитывать смету, работа подорожала более чем на 11 миллионов рублей. Еще 66,5 миллионов рублей были неэффективно израсходованы на оплату новых балок, тогда как при реконструкции использовались другие балки. Еще 7,8 миллиона рублей - неправомерные расходы при обустройстве тротуаров. И еще 8,8 миллиона - ущерб бюджету города при ремонте деформационных швов, не предусмотренных проектом.

Материалы проверки направлены в прокуратуру и полицию.