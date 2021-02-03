В Орле в тепловом коллекторе погиб мужчина, двое в больнице Фото: Архив "КП"

Во вторник, 2 февраля, на Черкасской улице Заводского района города Орла в пожаре погиб 61-летний мужчина. ЧП произошло в 11 часов ночи в тепловом коллекторе.

В пожаре пострадали еще двое мужчин 50 и 42 лет. Их доставили в областную клиническую больницу. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в коллекторе загорелся мусор.

В настоящее время Следственный комитет организовал доследственную проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.