Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Орле в тепловом коллекторе погиб мужчина, двое в больнице

Следственный комитет выясняет причины трагедии
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
В Орле в тепловом коллекторе погиб мужчина, двое в больнице

В Орле в тепловом коллекторе погиб мужчина, двое в больнице

Фото: Архив "КП"

Во вторник, 2 февраля, на Черкасской улице Заводского района города Орла в пожаре погиб 61-летний мужчина. ЧП произошло в 11 часов ночи в тепловом коллекторе.

В пожаре пострадали еще двое мужчин 50 и 42 лет. Их доставили в областную клиническую больницу. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в коллекторе загорелся мусор.

В настоящее время Следственный комитет организовал доследственную проверку.

- Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ЧППроисшествия и ЧП в Орловской области 2021