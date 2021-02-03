За 2020 год в орловских магазинах изъяли почти 2,5 тысячи пачек сигарет Фото: Архив "КП"

В Орловской области за 2020 год зафиксировали 127 нарушений, связанных с продажей табака. В регионе продолжается борьба с курительными смесями и распространением сигарет вблизи учреждений образования.

Итогом проверок Роспотребнадзора по Орловской области стало изъятия 2,421 тысяч пачек сигарет и 32,2 килограммов курительных смесей. На таможне по решению суда было конфисковано более тысяч пачек сигарет на сумму 64,8 тысяч рублей. На них не было акцизных марок. Здесь же было изъято 29 курительных смесей на 111,23 тысяч рублей.

- Нарушения законодательства выявлены на 93 объектах (44%). По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 127 виновных лиц. На них наложены штрафы общей суммой 514,9 тыс. рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.