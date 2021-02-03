В Орле работникам бумажного комбината вернули долги по зарплате

В Орле работникам бумажный комбинат вернули долги по зарплате Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают решать проблемы с задолженность по заработной плате. Большинство ситуаций разрешается уже после вмешательства в ситуацию прокуратуры.

Так, в этом году долги по зарплате вернули 43 работникам Орловского бумажного комбината в Железнодорожном районе. Руководство предприятия не выплатила им более 615 тысяч рублей.

- По фактам нарушений трудовых прав граждан прокурором было внесено представление в адрес генерального директора организации. В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.