Коронавирус в Орловской области: за сутки заболело 158 человек, 4 умерли

Последние новости о коронавирусе в Орле на 3 февраля Фото: Архив "КП"

Федеральный оперштаб обновил статистику по заболеваемости коронавирусом. В Орловской области на 3 февраля COVID-19 подтвердился у 158 жителей.

За все время наблюдения статистика насчитывает 27 204 орловца, инфицировавшихся коронавирусом.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за прошедший день больше орловцев, чем заболело: 173 пациента. Суммарно статус "здоров" получили 23 996 жителей Орловской области, перенесшие коронавирус.

Сообщает оперативный штаб о смертельных случаях: ушло из жизни еще 4 человека. Всего в регионе скончалось 360 пациентов с подтвержденным лабораторно коронавирусом.