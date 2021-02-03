В МЧС назвали вероятные причины пожара на Циолковского в Орле. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Накануне, 2 февраля, в Заводском районе Орла произошел сильный пожар. Огонь охватил складские помещения на улице Циолковского в районе четырех часов дня.

На место происшествия приехало несколько пожарных расчетов. Внутри склада огонь охватил площадь более 100 квадратных метров (общая площадь помещения около полутора тысяч квадратных метров). Из-за пожара было затруднено движение транспорта.

В результате возгорания над тремя боксами частично выгорела кровля на площади 150 квадратных метров. Пожарным удалось спасти от огня два соседних бокса и надворные постройки частного дома, расположенного поблизости.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.