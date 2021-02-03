Почетные работники Орловской области получат по 10 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области почетным работникам выплатят по 10 тысяч рублей. Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Материальное поощрение получат те орловцы, кто удостоился звания "почетный работник" в 2021 году. Среди них работники машиностроения, строительства, образования, науки, сельского хозяйства, культуры, ЖКХ, средства массовой информации, энергетики, дорожного хозяйства и другие.

- Кроме единовременного денежного поощрения граждане, удостоенные звания, получают нагрудный знак установленного образца и удостоверение к званию, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.