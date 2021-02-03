Серые стеллажи в прошлом: в Мценске появится вторая модельная библиотека

В Орловской области продолжают апгрейд библиотек. фото: группа библиотеки им Новикова в соцсетях

В Орловской области продолжается модернизация библиотек. Привычные серые стеллажи, неповоротливые столы в читальных залах и стенгазеты-самоделки в советском стиле уходят прошлое.

В регионе появляются модельные библиотеки – современные многофункциональные пространства для интеллектуального отдыха. В 2020 году прошел апгрейд «Пушкинки» в Орле и детской библиотеки №1 в Мценске (теперь там даже есть робот-библиотекарь Маша).

В 2021 году процесс переформатирования старых библиотек продолжится. На очереди Юношеская библиотека в Орле (она станет молодежной библиотекой «25 квартал»), городская библиотека Новикова в Мценске и библиотека Лескова в Свердловском районе.

Общая сумма вложений на модернизацию - 25 млн рублей. Все это средства из федерального бюджета, из них мценская библиотека получит 10 миллионов.

- Средства пойдут на текущий ремонт, приобретение книг, мебели, оборудования, организацию современного библиотечного пространства, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.