В Орле пожилой пассажир пострадал при падении в маршрутке

Маршрутка резко затормозила Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле для пожилого пассажира маршрутки поездка обернулась травмами. Пенсионер упал в автобусе.

ДТП случилось вечером во вторник, 2 февраля, в Советском районе. Автобус "ГАЗель" ехал по своему маршруту №18 в сторону остановки "Магазин Орел". За рулем был 50-летний водитель,он резко затормозил. 88-летний пассажир не удержался.

- В районе дома № 58 по улице Октябрьская в салоне автобуса произошло падение пассажира. На месте ДТП пассажир был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи. Проехать в лечебное учреждение отказался, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки в регионе полицейские зарегистрировали 28 ДТП. В других авариях никто не пострадал.