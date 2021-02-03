Орловцы выйдут на полосу препятствий эстафеты «Внуки Маргелова» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В поселке Стрелецкий Орловского района пройдет военно-спортивная эстафета «Внуки Маргелова». Командам участников предстоит пройти полосу препятствий, показать свою сплоченность и знание истории ВДВ.

В каждой команде будет по пять человек (4 юноши и 1 девушка) в возрасте от 14 до 23 лет. Все участники – члены военно-патриотических, военно-спортивных объединений и молодежных организаций. Им предстоит сразиться не только друг с другом, но и с гостями из других регионов.

Общая дистанция полосы препятствий 2,5 км. На ней команды ждет лаз по-пластунски под автомобилем «Урал» и «БТР-80», болотный бег, стрельба на лыжах, преодоление паутины и «мышеловки» и многое другое.

- Команды, занявшие призовые места в каждой возрастной категории, наградят кубками и дипломами, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

6 февраля, начало в 10.00

Детский санаторий «Орловчанка» (Орловский район, поселок Стрелецкий, улица Березовая, 15)