Ремонт Красного моста в Орле: на объездных установят два светофора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В ближайшее время в Железнодорожном районе Орла должны установить еще два светофора. Появятся они на объездных Красного моста, закрытого 1 февраля на реконструкцию.

В планах городских властей установить светофоры на улицах Фомина и 4-й Курской на пересечениях с Речным переулком. По словам главы администрации Орла, они необходимы, чтобы обезопасить пешеходов. Инициаторами нововведения стали сами жители города.

Ранее регулируемый пешеходный переход появился на улице 5 Августа в районе пересечения с улицей Фомина.

- Основными дорогами для движения общественного и личного транспорта стали улицы Фомина, 3-я Курская, Гагарина, Розы Люксембург, 1-я Курская, Советская и Покровская, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.