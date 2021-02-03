В Ливнах за 280 миллионов отремонтируют мост через реку Сосну

Фото: Сергей Мокроусов

В орловском городе Ливны на 280 миллионов рублей отремонтируют мост. Речь идет о переправе через реку Сосна на дороге Вахново-Важжово.

Реконструкция стартовала в январе, трудятся здесь рабочие ООО "Ремспецмост". По контракту завершиться ремонт должен в тот же срок, что и реконструкция Красного моста в Орле - в ноябре 2022-го года.

Как идет работа накануне проверил губернатор Андрей Клычков.

- Учитывая большую социальную значимость моста, соединяющего районы, строители обещают сдать объект раньше срока, - отметил глава региона.

Сейчас на объекте работает 10 человек, в дальнешем подрядчик планирует привлекать 30-40, ремонт будет вестись в две смены.