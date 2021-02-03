В Орле после ремонта открылась школа для детей с ограниченными возможностями

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В Орле после капитального ремонта открылась школа для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 1 февраля учебный процесс полностью возобновился.

Ремонт занял около года - закрыта школа была в марте 2020-го. За это время здесь смонтировали лифт, подъемник снаружи здания, провели водоснабжение во все учебные аудитории, фасад уетеплен и отштукатеруен, установлено видеонаблюдение, приведен в порядок двор, построена беседка, смонтирована пожарная сигнализация и другое. Вложено в ремонт больше 24 миллионов рублей.

- В здании размещены 10 классов-комплектов, в которых обучаются 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 66 человек проходят обучение по индивидуальному учебному плану, 127 человек – дети-инвалиды, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.