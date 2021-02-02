На Циолковского в Орле разбушевался пожар

В Орле на Циолковского загорелся склад Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле пожарные продолжают работу в Заводском районе: здесь загорелось складское помещение. ЧП случилось около четырех часов дня на улице Циолковского.

Причины пожара пока не ясны. На место происшествия приехало несколько пожарных расчетов. Внутри склада огонь разгорелся на площади примерно в 100 квадратных метров (общая площадь помещения около полутора тысяч квадратных метров). Из-за происшествия затруднено движение транспорта.

На месте происшествия работает несколько пожарных расчетов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Пожар локализован. Организовано взаимодействие с ГИБДД для регулировки движения в районе места пожара, дежурят медики. Пострадавших нет, - сообщила "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

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