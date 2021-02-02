В Орле мошенница украла 300 тысяч у девяностолетней пенсионерки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле жертвой мошенницы стала 90-летняя пенсионерка. Аферистка, представившаяся социальным работником, украла у доверчивой женщины 300 тысяч рублей.

Незнакомка пришла в квартиру пожилой орловчанки днем. Она втерлась в доверие, начала рассказывать про якобы положенные выплаты, усыпила бдительность. И, когда бабушка отвлеклась, похитила ее сбережения. Пенсионерка только после ухода незваной гостьи поняла, что стала жертвой мошенницы.

- По данному факту следственным отделом УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Полицейские разыскивают мошенницу. И напоминают орловцам: предупредите своих пожилых родственников о возможном обмане, попросите их быть бдительными и ни в коем случае не доверять незнакомцам.