В Орле начали регулировать светофоры на объездных Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле начали регулировать работу светофоров на объездных Красного моста. Сегодня, 2 февраля, прошел корректировку светофор на улице 5 Августа. Теперь при повороте на улицу 3-ю Курскую (налево) он работает с задержкой зеленого сигнала на 15 секунд.

В процессе регулировка светофоров на участке от перекрестка Розы Люксембург с Комсомольской улицей, на мосту Дружбы и на улице 5 Августа до перекрестка с 1-й Курской.

- 3 февраля состоится выездное совещание по изменению схемы организации дорожного движения на участке от пересечения улицы Герцена с Московской до участка пересечения улицы 60-летия Октября с улицей Максима Горького, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Все изменения в работу светофоров планируют внести до конца этой недели.