Средняя зарплата в Орловской области составила 30 829 рублей

Орелстат рассказал о зарплатах в регионе Фото: Архив "КП"

Орелстат опубликовал данные о средней заработной плате в Орловской области. На ноябрь 2020 года она составила 30 829 рублей.

Как сообщает орган статистики, в сравнении с октябрем 2020-го оплата труда увеличилась на 1,7%, а за год - на 3,9 % (в сравнении с ноябрем 2019-го). Реально же с учетом индекса цен в сравнении с ноябрем 2019-го зарплата в регионе уменьшилась на 0,7%.

При этом наблюдается весьма серьезное различие в оплате труда работников разных сфер. Больше других получают орловцы, работающие в отрасли финансов и страхования: в среднем 44 257 рублей, далее следуют работники госуправления - 38 312 рублей, сельского, лесного хозяйства - 33 745 рублей, сотрудники сфера транспортировки и хранения получают чуть больше 33 тысяч, сферы здравоохранения и социальных услуг - чуть больше 31 тысячи рублей.

Меньше других зарабатывают работники торговли - их средняя зарплата 28 с половиной тысяч, строительства - 28 263 рубля, культуры, спорта, развлечений - 27 911 рублей, и, наконец, сферы образования - 25 598 рублей.