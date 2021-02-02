Орловские работодатели вновь задолжали своим сотрудникам Фото: Архив "КП"

В Орловской области подсчитали, сколько орловские работодатели задолжали своим сотрудникам. По данным Орелстата, на 1 января 2021 года задолженность составила 10457 тысяч рублей.

Самые большие задолженности оказались в строительстве. В нем зафиксировано 84% всех долгов - 8788 тысяч рублей. На втором месте обрабатывающие производства. Здесь работники недополучили 1669 тысяч рублей.

- На 1 января 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило, - сообщает Орелстат.