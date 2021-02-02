Мороз в Орле снова сменится оттепелью

В Орле ожидается оттепель. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Морозная погода в Орле сменится оттепелью. В регионе ожидается плюсовая температура и даже дождь.

По прогнозам синоптиков Росгидрометцентра, сегодняшняя ночь со 2 по 3 февраля выдастся в Орле морозной: термометры покажут -10 градусов. А вот днем столбики их доберутся до отметки 0. Солнечная погода сменится пасмурной, ожидаются осадки - снег с дождем. Атмосферное давление на уровне 741 мм рт.ст., ветер южный 5 м/c.

В четверг 4 января вновь пасмурно, с неба - дождь со снегом. В темное время суток -1 градус, днем до +1 градуса. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 1 м/с. Атмосферное давление понизится до 733 мм рт.ст.

Впрочем, судя по прогнозу, оттепель продлится не долго. К выходным на Орловщину вернется мороз, причем крепкий.

Следите за прогнозом погоде на нашем сайте.