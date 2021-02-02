Жителей Орла приглашают на выставки известных российских художников

Картина Алексея Буртасенкова

Выставки двух известных российских художников в эти дни проходят в Орле. В областном выставочном центре любителей живописи ждет обширная экспозиция, собравшая полотна Алексея Буртасенкова и Александра Волкова.

На выставке представлены 150 лучших живописных и графических произведений Алексея Буртасенкова. Это работы, продолжающие традиции русской реалистической школы живописи. Автор работает с разными материалами и в разных направлениях: от акварели до масла, от холстов до настенной росписи.

Алексей Буртасенков - участник более 180 выставок в России и мире. Его работы собраны не только в галереях нашей страны, но и Германии, США, Франции, Финляндии, Китая.

- На выставке "Я помню чудное мгновение" в областном выставочном центре представлено более ста полотен передающих спектр художественных впечатлений и жизненных зарисовок, - ообщает пресс-служба областного Правительства.

КОГДА? ГДЕ?

10.00-18.00 до 28 февраля

ул. Салтыкова-Щедрина, 33

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