Коронавирус в Орловской области: география заболевания

Данные регионального оперштаба

В Орловской области за последние сутки подтвердилось еще 162 случая заражения коронавирусом среди населения. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения инфекции по городам и районам.

За минувший день в городе Орле подтвердилось 99 случаев коронавируса, в Орловском районе 21, в Болховском 19, в Должанском 7, в Мценском и Урицком по 5, в Знаменском 3, в Хотынецком 2, в Шаблыкинском 1.

За все время наблюдения больше всего жителей заболело в Орле - 13 870, в Орловском районе - 3 444, Ливенском районе - 1 611, в Мценском - 1 377. Меньше всего заболевших в Новосильском районе - 136 и Корсаковском - 62.

- Общее число больных в Орловской области составляет 2867 человек, выздоровели 23823 человека. 356 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.