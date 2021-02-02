В Орле стартовал конкурс женских ретро-фотографий Фото: Наталья Меркулова

1 февраля в Орле стартовал конкурс ретро-фотографий «История города Орла в женских лицах». Каждый желающий может поделить сканами снимков из старых семейных альбомов, рассказать про своих мам, бабушек и пробабушек или просто знакомых. Лучшие фотографии окажутся на выставке в администрации города.

К участию в конкурсе принимаются черно-белые фотографии конца XIX – первой половины XX века, сделанные в Орле. Главной героиней снимка должна быть женщина. К фотографии нужно приложить краткое эссе с историей, свое ФИО и номер телефона.

- Цель мероприятия – воссоздать истории Орла через призму ретро-снимков, познакомиться с жизнью горожан в разные периоды. Конкурс приурочен к 8 марта и призван напомнить об истоках появления Международного женского праздника, - поясняет пресс-служба администрации города.

Материалы принимаются до 25 февраля в управлении социальной поддержки населения по адресу: улица Ленина, 23, кабинет № 2 или по электронной почте polina9191@mail.ru. Обладателей лучших фотографий поощрят памятными подарками.