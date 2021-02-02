Ремонт дорог в Орловской области должны начать до 1 мая Фото: Архив "КП"

В понедельник, 1 февраля, в Администрации Орловской области состоялось совещание главы региона с руководством районов. Тема встречи – готовность к предстоящему в 2021 году ремонту дорог.

Губернатор Андрей Клычков поручил «Орелгосзаказчику» организовать повсеместный старт дорожной кампании до 1 мая. Такие работы как ямочный ремонт, разметка и гарантийный ремонт должны быть выполнены до начала мая.

- Не нужно ждать майских праздников. Как только весной позволит погода и температура, все должно быть сделано. Прошу заниматься этой работой максимально активно, - подчеркнул глава Орловской области..

Кроме того, к этому времени «Орелгосзаказчику» простоит завершить подготовку документации для торгов и выбрать подрядчиков для ремонта в 2022 году.