Экс-директор опытной станции в Орле скрывал деньги от налоговой

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В Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело о сокрытии средств от налоговой. Фигурантом его стал экс-директор опытной станции "Стрелецкая".

У организации скопилась задолженность перед налоговиками. Но, по данным следствия, руководитель не спешил гасить ее, хотя прекрасно знал о сложившейся ситуации. Больше 2 миллионов 250 тысяч рублей оказалось умышленно скрыто от инспекции. Требования ФНС руководитель игнорировал. Теперь придется держать ответ перед законом.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя Опытной станции "Стрелецкая" , подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.