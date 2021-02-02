Коронавирус в Орловской области: заболевших больше 27 тысяч человек

В Орловской области число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области число заразившихся коронавирусом превысило 27 тысяч человек. За последние сутки COVID-19 диагностирован еще у 162 орловцев.

Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. За все время пандемии в регионе коронавирусная инфекция подтвердилась у 27 046 жителей области. Фиксируется пусть и незначительное, но снижение заболеваемости.

Еще 167 человек выписаны по выздоровлению за сутки. Всего смогли победить болезнь 23 823 жителя региона.

Смертельных случаев за последний день, по данным оперативного штаба, зафиксировано еще 4. Суммарно ушли из жизни 356 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.