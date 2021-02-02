Орловские вузы возвращаются с «дистанционки» 8 февраля Фото: Архив "КП"

Орловские вузы готовятся к выходу студентов с дистанционного обучения. Занятия в привычном режиме возобновятся с 8 февраля.

В вузах установили рециркуляторы воздуха и санитайзеры. На входе все студенты и преподаватели будут проходить термометрию. Скорректируют и расписание перемен. Так в Орловском ГАУ студентов разделят на три смены по 795, 668 и 235 человек.

- Для иностранных студентов по-прежнему организован двухнедельный карантин по прибытии на территорию области. После него при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, они могут приступать к очным занятиям, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.