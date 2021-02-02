В столкновении двух иномарок в Орле пострадал школьник

Несовершеннолетний пострад при ДТП в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле ребенок постадал при столкновении двух иномарок. На Авиационной столкнулись "Форд" и "Шкода".

ДТП случилось вечером в понедельник, 1 февраля. Молодой водитель за рулем легковушки "Форд Фокус" выезжал с прилегающей территории на Авиационную улицу. А здесь в это время, со стороны Комсомольской, ехала "Шкода Октавиа", за рулем которой был 38-летний мужчина. "Форд" столкнулся с ней.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Шкода", мальчик 2009 года рождения, получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За 1 февраля орловские госавтоинспекторы на дорогах региона зарегистрировали в общей сложности 14 ДТП. В других авариях никто не пострадал.