Орловцы стали активнее брать ипотеку на покупку жилья Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области стали активнее брать кредиты на покупку жилья. За 2020 год орловцы оформили более 9000 ипотек на общую сумму более 18 млрд рублей. По данным регионального отделения Банка России, по количеству это почти на 31% больше предыдущего года.

Средний срок, на который орловцы, берут ипотеку – чуть больше 18 лет. При этом задолженность по ипотекам составляет 36,4 млрд рублей.

- На возросшую популярность ипотеки оказали влияние, в том числе, государственные меры поддержки: в декабре 2020 года средняя ставка по кредитам составляла от 6,87%, тогда как годом ранее – 9,03%, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского отделения Банка России.