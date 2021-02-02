В Орле остановку "Гостиница Орел" временно перенесли

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле временно исключили остановку "Гостиница Орел" из транспортной схемы. Теперь автобусы и троллейбусы останавливаются возле библиотеки Пришвина.

Речь идет об остановке по направлению из Заводского района в Железнодорожный.Из реестра ее исключили на время перекрытия Красного моста. Как пояснили в пресс-службе мэрии - для того, чтобы загрузить улицу Пушкина. Так что теперь уезжать орловцы будут с Новосильского переулка.

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Горожанам стоит обратить на этот факт внимание. Несмотря на то, что на остановке было объявление о ее временном переносе, многие приходят по привычке на старое место. В горадминистрации к изменениям просят проявить терпимость, ведь они вынужденные.