В Орловской области числятся безработными около пяти тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области числятся безработными 4991 человек. Такие данные на 1 февраля 2021 представили в региональном Правительстве. Ситуация на рынке труда постепенно улучшается.

Напомним, после начала пандемии коронавируса в Орловской области в регионе резко возросла безработица. Так в июне официально были признаны безработными 10574 человека. Пик безработицы проявился в конце августа 2020 года. Тогда безработными числилось 13,2 тысяч орловцев.

- В настоящий момент дистанционная занятость введена для 5470 работников на 192 предприятиях. Режим неполной занятости введен для 308 работников 13 организаций, в простое находятся 160 работников 10 организаций, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.