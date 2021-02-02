Ремонт Красного моста в Орле: рабочие демонтировали ограждения Фото: Наталья Меркулова

Орел уже второй день учится жить без центральной переправы через Оку. Красный мост закрыли на реконструкцию в полночь 1 февраля. Многим жителям города пришлось столкнуться с многочасовыми пробками на объездных.

Ремонт Красного моста в Орле Фото: Наталья Меркулова

Тем временем на Красный мост уже заехала спецтехника. Вечером рабочие начали демонтировать мостовые ограждения со стороны памятника Ивану Грозному.

Ремонт Красного моста в Орле Фото: Наталья Меркулова

Сегодня, 2 февраля, подрядчик начал убирать верхний слой асфальта на мосту. Идти по нему можно только с одной стороны. Для пешеходов там частично уже оборудовали переход. По всей вероятности, в скором времени он будет крытым.

Ремонт Красного моста в Орле Фото: Наталья Меркулова

В утренние часы даже среди пешеходов на Красном мосту наблюдается «перенаселение». Горожане массово добираются на работу и учебу пешком.