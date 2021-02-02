Дело орловского фельдшера, передававшего в колонию «запрещенку», рассмотрят в суде

Сотрудник спецучреждения получил от одного из осужденных 3 тысяч 500 рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области завершили расследование дела о бывшем фельдшере, передававшим в исправительную колонию запрещенные предметы. Медику инкриминируют мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий.

Следователи совместно с сотрудниками регионального УФСИН России установили, что сотрудник спецучреждения получил от одного из осужденных 3 тысяч 500 рублей и пронес вещи, которые тот просил.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.