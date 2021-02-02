Коронавирус в Орловской области: прививку сделали более 4800 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавирусу. Теперь прививку «Спутником V» можно сделать на базе 18 лечебных учреждений (районные больницы и городские больницы) и в 3 мобильных прививочных пунктах.

По данным на 1 февраля 2021 года, в регионе прошли вакцинацию 4808 человек. Из них 552 орловца получили укол вторым компонентом и завершили вакцинацию (прививка делается в два этапа, второй укол через 21 день).

Первый этап вакцинации прошли 976 медицинских работников, 214 сотрудников образовательных организаций и 193 работника социальной сферы. Решились на прививку и тем, кому за шестьдесят лет. Таким зарегистрировано 1279 человек.

Сейчас в очереди на вакцинацию находятся 8416 жителей Орловской области.

- На сегодняшний день в регион поступило 21779 доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Между лечебными учреждениями для проведения вакцинации распределено 20479 доз. 1300 доз составляет оперативный резерв, - сообщил на заседании оперштаба Владимир Николаев, замруководителя Департамента здравоохранения Орловской области.