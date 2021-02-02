Уклонение от армии - статья: орловец пойдет под суд за неявку в военкомат

Орловец пойдет под суд за неявку в военкомат Фото: Архив "КП"

В скором времени в Орле должен состояться суд над 21-летним местным жителем. Его обвиняют в уклонении от прохождения военной службы. Статья уголовная, расследованием занимался Следственный комитет.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что молодой человек с ноября 2020 года не являлся по повесткам в отдел военного комиссариата. При этом законных оснований для освобождения от армии или отсрочки у него не было.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.