Карта в стоп-листе перевозчиков: орловцам представили инструкцию разблокировки

Карта в стоп-листе: орловцам представили инструкцию, как исправить ситуацию Фото: Архив "КП"

Ситуация, когда банковская карта попала в стоп-лист во время поездки в автобусе, трамвае или троллейбусе, случается со многими. Связано это с тем, что человек просто не обратил внимание на то, что денег на счете меньше, чем 17 рублей и денег на поездку не хватило.

В результате повторно оплатить ей проезд не получается. Специалисты Орловского «РИЦ» рекомендуют в такой ситуации не паниковать. Все решается очень просто.

Во-первых, нужно пополнить баланс банковской карты. Во-вторых, вывести ее из стоп-листа.

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Сделать это можно тремя способами – самостоятельно через «Новый Личный кабинет» на сайте РИЦ, прийти в офис организации или попросить помочь по одному из телефонов: 8-800-450-10-27; 8-920-085-65-49 или 8-920-082-34-00.

Если вы выбрали первый способ и решили самостоятельно вывести карту из стоп-листа, то для этого нужно сначала зарегистрироваться на сайте. Для этого нужно будет привязать к учетной записи карту и номер телефона. Пошаговая инструкция со скриншотами как это сделать есть на главной странице сайта.

Если вы выбрали поход в офис «РИЦ», то вам нужно обратиться по адресу улица Салтыкова — Щедрина, д.21,кабинет №203 (Здание «Дом Писателя»). Поблизости расположены остановки «ТЦ Атолл», «Музей Тургенева», и «Дворец Спорта». Офис работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.